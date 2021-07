Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Versuchter Einbruch (20.07.2021)

Gottmadingen, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 20.07.2021 versucht in ein Wohnhaus in Gottmadingen einzubrechen. Über ein Fenster mit geschlossenem Rollladen wollte der Täter in das Haus in der Straße "Am Breitenstein" eindringen. Der Rollladen ließ sich allerdings nicht öffnen, sodass es nicht möglich war, in das Gebäude zu gelangen. Der versuchte Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr. Dieser fiel der Bewohnerin erst im Zuge von Reparaturarbeiten durch eine Firma auf. Personen, die im genannten Zeitraum am Dienstag vor knapp zwei Wochen etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Telefon 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell