Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Urlauber verletzt - Polizei sucht nachträglich Zeugen (19.07.2021)

(Konstanz) (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Montag vor eineinhalb Wochen, 19.07, ein Ehepaar bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt und ist anschließend geflüchtet, wie der Polizei nachträglich bekannt geworden ist. Die Urlauber liefen an diesem Montag gegen 21.45 Uhr über die Rheinbrücke in Richtung "Constanzer Wirtshaus". Dabei wurde die Frau von einem unachtsamen Radfahrer angefahren. Da der Fahrradfahrer gleichgültig weiterfuhr, beschimpfte das Ehepaar diesen beim Weitergehen. Der aggressiv gewordene Biker rannte dem Ehepaar hinterher und holte diese an der Treppe zur Seestraße ein. Hier schubste er die Urlauber die letzten Stufen hinunter. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu. Es folgten Handgreiflichkeiten und Beleidigungen durch den Täter. Die Betroffenen baten vergebens Passanten um Hilfe. Bis eine junge Frau mit ungefähr 30 Jahren dem Paar zur Hilfe kam und es schaffte, den Täter zum Aufhören zu bringen. Der unbekannte, etwa Mitte bis Ende zwanzigjährige Mann mit einem voll tätowierten Arm und schwarzen Haaren entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Gesucht werden Personen, die den Vorfall gesehen haben und zur Aufklärung beitragen können, insbesondere die junge hilfsbereite Frau. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell