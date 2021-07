Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Engen, Geisingen) Auflieger schert aus - Zapfsäulen beschädigt (28.07.2021)

A81, Engen, Geisingen (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einer Autobahntankstelle der A81 zwischen Engen und Geisingen ereignet hat. Ein 27-Jähriger wollte mit seiner Sattelzugmaschine von der linken Zapfsäule in Richtung Parkplatz fahren. Als er nach links in Richtung Durchgangsfahrbahn lenkte, scherte sein Auflieger nach rechts aus und beschädigte hierbei zwei Zapfsäulen, die sich linksseitig befanden. Vermutlich wurde neben den Zapfsäulen selbst auch deren Fundament beschädigt. Verletzt wurde niemand.

