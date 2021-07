Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Brand in Werkshalle (28.07.2021)

Singen (ots)

Einen Einsatz der Feuerwehr hat am gestrigen Mittwoch gegen 16 Uhr ein Brand auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße ausgelöst. In einer Werkshalle hatten sich Abfälle entzündet und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Singen war mit 15 Kräften im Einsatz. Da die betroffene Halle aktuell leer steht und der Brand auf keine anderen Gebäude übergriff, kam es weder zu Personen- noch Sachschäden. Jedoch musste für die Entlüftungsarbeiten die Straße am Einsatzort für mehrere Stunden gesperrt werden.

