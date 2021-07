Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht (28.07.2021)

Trossingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr im Stadtgebiet Trossingen. Eine 48jährige Autobesitzerin bemerkte an ihrem VW Touareg einen Schaden am vorderen linken Eck in Höhe von rund 1.500 Euro. Als Unfallort kommen sowohl die Hans-Lenz-Straße, als auch auf die Christian-Messner-Straße und die Hauptstraße in Betracht. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell