Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Yamaha XT 600 aus Garage gestohlen

17192 Peenehagen (ots)

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr des gestrigen 08.07.2021 ereignete sich in 17192 Peenehagen ein Einbruch in eine Garage, infolgedessen ein Krad nebst Motorradzubehör gestohlen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Garage in der Parkstraße in Peenehagen und entwendeten neben einer schwarzen Yamaha XT 600 des Baujahres 1992 einen schwarz-weiß-gestreiften Crosshelm mit Motorradbrille der Marke MTR sowie einen weiteren schwarzen Motorradhelm. Der Schaden wird derzeit auf 3700 EUR geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sicherten am Tatort Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariataußenstelle Waren geführt. Personen, die auffällige Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Yamaha nebst des Zubehörs machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell