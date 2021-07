Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl eines weißen Pkw Hyundai gesucht

Neustrelitz (ots)

Im Zeitraum der vergangenen zwei Tage kam es in Neustrelitz zum Diebstahl eines PKW Hyundai. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde der PKW in der Zeit vom 06.07.2021, 06:45 Uhr bis 07.07.2021, 18:20 Uhr vom Rummelplatz in Neustrelitz entwendet. Es handelt sich um einen weißen Hyundai Tucson des Baujahres 2012. Der Schaden wird mit 10.000 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen am Rummelplatz in Neustrelitz wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Hyundai machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

