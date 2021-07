Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Bäckereifiliale (29.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Bäckereifiliale auf der Rottweiler Straße aufgesucht. Nachdem sie eine Tür aufhebeln und so in das Innere des Gebäudes gelangen konnten, durchsuchten die Unbekannten die Räume und entwendeten aufgefundenes Geld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

