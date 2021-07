Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (28.07.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall mit zwei Leichtverletzten und insgesamt rund 5.500 Euro Sachschaden hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 177 verursacht. Eine 48-Jährige kam mit einem Opel Corsa aus Richtung Königsfeld und hielt an der Kreuzung zur Bundesstraße 33 an. Ein nachfolgender 44-jähriger Kurierfahrer in einem Ford Transit reagierte zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei erlitten die Fahrerin und ein 24-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen.

