Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von mehreren hochwertigen Fahrrädern in Bad Sülze (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

In der Zeit vom 07.08.2020, 18:00 Uhr bis zum 08.08.2020, 09:15 Uhr, kam es in Bad Sülze, Am Kirchplatz, zum Diebstahl von insgesamt 6 hochwertigen Fahrrädern. Die deutschen Eigentümer der Räder verbringen gegenwärtig ihren Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Fahrräder befanden sich zuvor auf den Fahrradträgern der Pkw und waren mit zusätzlichen Schlössern gegen eine Wegnahme besonders gesichert. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um je zwei schwarze Räder der Marken KTM und Stevens, einem silberfarbenen Herrenrad der Marke Diamant und um ein grau / blaues Damenfahrrad der Marke Scout. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6.600 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821-8750, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, entgegen. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

