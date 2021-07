Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Mehrere Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter gleich mehrere Außenspiegel geparkter Fahrzeuge in der Kettengasse. Insgesamt wurden fünf Autos beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 zu melden.

