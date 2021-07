Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Liegeradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen ein unbekannter Fahrradfahrer im Stadtteil Handschuhsheim. Ein 57-jähriger Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Liegefahrrad im Angelweg in Richtung Feldgebiet unterwegs. Zwischen Zeppelinstraße und Andreas-Hofer-Weg fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer aus einem Stichweg unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß mit dem Liegeradfahrer zusammen. Der 57-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu. Der Unbekannte fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Folgende Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers konnte erlangt werden:

- Männliche Person - Ca. 14 bis 15 Jahre alt - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Dickliche Figur - Kurze schwarze Haare - Trug ein T-Shirt und eine schwarze lange Hose

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

