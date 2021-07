Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof) Einbruch in Gebäude eines Werkzeugherstellers (28./29.07.2021)

Oberndorf am Neckar, Lindenhof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Werkzeugherstellers in der Steinbeisstraße eingebrochen und haben aus einem Fabrikationsbereich mehrere Metallfräser entwendet. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen, hebelten aus diesem die Glasscheiben heraus und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Zudem hatten die Täter zuvor an einem Teil der Außenfassade eine Verkleidung und dahinter befindliches Dämmmaterial gelöst. Möglicherweise sind die Eindringlinge bei dem Einbruch gestört worden und konnten so lediglich Metallfräser im Wert von rund 300 Euro entwenden. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen in der Steinbeisstraße oder allgemein auf dem Lindenhof gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell