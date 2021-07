Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 26. Juli 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Überwachung eines Stop Zeichens

Freitag, 23.07.2021, zwischen 09:55 Uhr und 11:15 Uhr

Am Freitagvormittag überwachten Beamte der Polizei Salzgitter gezielt die Einhaltung des Haltgebots am Stop Zeichen an der Theodor-Heuss-Straße / An der Heerstraße. Insgesamt wurden 27 Verstöße gegen das Haltgebot festgestellt und entsprechend geahndet. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden weitere Kontrollen durchgeführt.

Salzgitter Bad: Radfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Sonntag, 25.07.2021, gegen 20:10 Uhr

Am Sonntagabend ist ein 54-jähriger Radfahrer nach einer Kollision mit einem PKW schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei, beabsichtigte ein 31-jähriger Autofahrer aus der Straße Salzkamp in die Straße Lange Wanne einzubiegen. Vermutlich aufgrund des Starkregens konnte der Autofahrer nicht rechtzeitig stoppen, so dass es dann zur Kollision mit dem bevorrechtigten und querenden Radfahrer kam. Dieser konnte offenbar seinerseits nicht mehr rechtszeitig anhalten. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 1100 Euro angegeben.

