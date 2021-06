Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeiter stürzt 3 Meter tief - Einbruch in Gartenhaus

Aalen (ots)

Pfahlheim: Arbeiter stürzt 3 Meter tief

Am Dienstag gegen 10:40 Uhr war ein 60-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Geranienstraße mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als er aus unbekannter Ursache rückwärts etwa 3 Meter tief stürzte. Er schlug mit dem Hinterkopf auf und verletzte sich schwer. Durch die Feuerwehr aus Pfahlheim, die mit 23 Wehrleuten vor Ort kam, wurde der Mann mit der Drehleiter aus der Baugrube geborgen und anschließend von einem Rettungswagenteam und einem Notarzt ärztlich versorgt. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Heubach: Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurde zunächst eine Gartentür zu einem Grundstück in der Straße Am Auhölzle aufgebrochen. Anschließend wurde die Tür eines Gartenhauses aufgehebelt. Dreiräder, Laufräder, Bobbycars u.a. Fahrgeräte wurden aus dem Gartenhaus genommen und im Gartengrundstück verteilt. An zwei weiteren Gartenhäusern wurde mehrfach versucht die Eingangstüren aufzubrechen. Diese Holztüren erheblich beschädigt. Zudem wurden noch zwei Aufbewahrungsboxen für Sandspielsachen auf einer Terrasse aufgebrochen und die Deckel der Boxen aus der Verankerung gerissen. Das darin befindliche Spielzeug wurde im gesamten Garten verteilt. In einer weiteren unverschlossenen Gartenhütte konnten mehrere Getränkeflaschen und Essenstüten aufgefunden werden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

