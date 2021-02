Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Raubüberfällen ermittelt (Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 20.12.2020, 11.46 Uhr und 24.12.2020, 11.31 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 28-Jährigen aus Reutlingen, dem die Beteiligung an drei Raubdelikten Ende vergangenen Jahres zur Last gelegt wird. Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, waren am 19. und 23. Dezember 2020 im Stadtgebiet Reutlingen zwei 21 bzw. 58 Jahre alte Männer von mehreren Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Beide Opfer erlitten dabei schwere Verletzungen. Auch ein versuchter Raub auf einen 57-Jährigen am 22. Dezember wird dem Tatverdächtigen zur Last gelegt.

Intensive Ermittlungen führten die Kriminalbeamten schließlich auf die Spur des 28-Jährigen, bei dem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um den Haupttäter handelt. Der syrische Staatsangehörige wurde am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Die Ermittlungen zu den Mittätern des Tatverdächtigen dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell