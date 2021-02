Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Heftiger Auffahrunfall

Drei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 374 zum Teil schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige befuhr kurz vor 17 Uhr mit ihrem Audi A3 die Landstraße von Riederich herkommend in Richtung Mittelstadt. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie zwei verkehrsbedingt stehende Fahrzeuge. Sie prallte gegen den Ford Focus einer 38 Jahre alten Frau, der auf den Renault Twingo einer 26-Jährigen geschoben wurde. Die Unfallverursacherin und die Ford-Lenkerin mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Renault-Fahrerin wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (ms)

Engstingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Donnerstagnachmittag entstanden. Ein 75-Jähriger war um 16.40 Uhr mit einem VW Golf von der Kleinengstinger Straße kommend auf die bevorrechtigte Reutlinger Straße eingebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und in Richtung Bernloch fahrenden Renault Megane eines 33 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Ostfildern (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Ruit erlitten. Gegen 14.20 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem BMW von der Kirchheimer Straße nach rechts in die Otto-Vatter-Straße abgebogen. Hierbei erfasste er den entgegenkommenden, 39 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Rennrad den linksseitigen Fahrradweg benutzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Untersuchung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 1.000 Euro. (ms)

Lenningen (ES): Jugendlicher Motorradfahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein jugendlicher Motorradfahrer nach einem Sturz von seiner Maschine am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der 17-Jährige befuhr um 17.45 Uhr mit seinem Motorrad die K 1247 in Richtung Schopfloch und übersah vermutlich auf Grund der tiefstehenden Sonne eine Linkskurve. Der Kradlenker kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stürzte zirka 20 Meter neben der Straße von seinem Bike. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Jugendliche vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. (ms)

Holzmaden (ES): Bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 64-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten auf einem Flurstück in Verlängerung der Hirtenstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.40 Uhr mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als er von dem umstürzenden Baum erfasst und dabei verletzt wurde. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung des 64-Jährigen, der anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. (rn)

Wendlingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat eine 78-Jährige am Donnerstagabend in der Pfauhauser Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 19 Uhr war die Frau mit ihrem Honda Jazz in Richtung Steinbacher Straße unterwegs und kam auf Höhe des dortigen Friedhofs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Honda gegen einen Baum. Die 78-Jährige erlitt dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ihr Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Rechts vor Links missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Schillerstraße / Steigstraße ereignet hat. Eine 56-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem VW Sharan auf der Schillerstraße aus Richtung B 297 herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Steigstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei stürzte der 66-Jährige, sodass er nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.200 Euro geschätzt. (cw)

Bempflingen (ES): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, zwei nicht mehr fahrbereiten Autos und einem Gesamtschaden in geschätzter Höhe von etwa 12.500 Euro, hat sich am Donnerstagmittag auf der K1231 ereignet. Ein 76-Jähriger fuhr gegen zwölf Uhr mit seinem VW Golf von Bempflingen in Richtung Großbettlingen, als er beim Linksabbiegen an der Einmündung nach Altdorf einen 3er BMW übersah. Dessen 18-jähriger Fahrer war in Richtung Bempflingen unterwegs und versuchte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Während der 18-Jährige unverletzt blieb, wurden sowohl seine 17-jährige Beifahrerin, als auch der 76-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (amh)

Esslingen (ES): Kehrmaschine im Neckar versenkt (Zeugenaufruf)

Nach zwei noch unbekannten jungen Männern, die am Donnerstagabend eine Kehrmaschine in den Neckar gefahren haben, fahndet das Polizeirevier Esslingen. Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zwei jüngere Männer beobachtet hatte, die auf einer selbstfahrenden, roten Aufsitzkehrsaugmaschine der Marke Hako auf dem Gehweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke fuhren. Im weiteren Verlauf dürften die Beiden hinter dem Neckarfreibad auf dem Fuß- und Radweg das Neckarufer entlanggefahren sein, bevor sie die Maschine in den Neckar lenkten, dort versenkten und anschließend flüchteten. Die elektrisch betriebene Maschine musste nachfolgend von einem Abschleppdienst mit Unterstützung der Feuerwehr aufwändig aus dem Fluss geborgen werden. Einer der beiden jungen Männer soll eine dunkle Jacke, der andere einen weißen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen entgegen. Zudem suchen die Ermittler auch nach dem Eigentümer der beschriebenen Maschine, der gebeten wird, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Esslinger Polizei zu melden. (cw)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstanden. Gegen 14.15 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Ford Fiesta auf der Zollernstraße von der Heiligkreuz-Straße herkommend unterwegs. An der Einmündung des Obertorplatzes wollte er nach links in Richtung B 27 abbiegen. Dabei missachtete er das für ihn geltende Stop-Schild, worauf es zur Kollision mit einem Audi A7 kam. Dessen 61 Jahre alter Lenker fuhr auf der Zollernstraße in Richtung Obertorplatz. Aufgrund von Bauarbeiten ist der Straßenverlauf aktuell geändert. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (mr)

