Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in zwei Lagerhallen

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zu gestern (20.01.) sind Unbekannte in zwei Lagerhallen in Unterpilghausen in Dhünn eingebrochen. Am Morgen gegen 07:30 Uhr war der Einbruch aufgefallen, der am Vorabend gegen 21:30 Uhr auf jeden Fall noch nicht geschehen war.

Die Unbekannten haben ein Tor zur Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebes aufgebrochen und aus der Halle diverse Werkzeuge mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

An einer weiteren Lagerhalle nebenan haben die Täter ebenfalls ein Tor aufgebrochen, dort wurde jedoch nicht gestohlen. Zu den beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, der wenig später mit der Spurensuche und -sicherung begonnen hat.

Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

