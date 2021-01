Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (20.01.) um 10:30 Uhr ist einer Nachbarin ein versuchter Einbruch an einer Doppelhaushälfte in der Wohnsiedlung Benninghausen aufgefallen. Die Hauseigentümer sind aktuell nicht zuhause, so dass sie nach dem Rechten sieht. Drei Tage zuvor soll noch alles in Ordnung gewesen sein. In diesem Zeitraum haben Unbekannte die Rolläden an einem bodentiefen Fenster hochgeschoben und das Fenster zum Wohnzimmer aufgebrochen.

Augenscheinlich waren sie jedoch nicht im Objekt und machten keine Beute. Möglicherweise wurden sie von einer Alarmanlage abgeschreckt.

Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Zur Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert. Bei möglichen Täterhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

