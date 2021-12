Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Getränkemarkt +++ Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute wurde um 2:48 Uhr eine Alarmauslösung in einem Getränkemarkt in der Hundsmühler Straße gemeldet. Die unbekannten Täter hatten gewaltsam eine Schiebetür beschädigt und waren so in den Markt gelangt. Dort wurden u.a. mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Im Nahbereich fanden die eingesetzten Polizeibeamten diverse ungeöffnete Flaschen, die scheinbar auf der Flucht zurückgelassen wurden. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1474301)

