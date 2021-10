Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dachstuhlbrand

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03.10.2021 gegen 01:35 Uhr) mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in der Gleiwitzer Straße ausrücken. Bei dem Brand wurde der Dachstuhl des dortigen kirchlichen Veranstaltungsgebäudes zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

