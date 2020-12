Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - starke Rauchentwicklung

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.12.2020 gegen 13:00 Uhr wurde durch Zeugen eine starke Rauchentwicklung in einem Wingert in Wachenheim gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass dort ein Winzer Rebstöcke verbrannte. Eine amtliche Genehmigung konnte er vorlegen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr durch das Feuer.

