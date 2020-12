Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Rentner reagiert vorbildlich

HaßlochHaßloch (ots)

Nicht hinters Licht führen, lassen hat sich ein Rentner aus Haßloch am Donnerstagmittag (7. Dezember 2020, 11:40 Uhr) von einem betrügerischen Anrufer. "Er sei von Microsoft und es gebe ein Problem mit dem Computer", so der Mann am anderen Ende der Leitung. Erst in der vergangenen Woche las der 83-Jährige davon dieser Masche in der Zeitung und beendete das Gespräch. Die Polizei Haßloch warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern, deren Ziel es ist, Zugriff auf den Computer zu bekommen. Betroffenen können sich an die Polizei Haßloch wenden unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell