Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Keller-Einbruch, Autoreifen gestohlen

Grünstadt, Uhlandstraße - bis 06.12.2020, 12:30 UhrGrünstadt, Uhlandstraße - bis 06.12.2020, 12:30 Uhr (ots)

Die 62-jährige Geschädigte stellte am 06.12.2020 einen Einbruch in den Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus fest. Der Täter hatte es auf 4 eingelagerte Reifen (Marke Dunlop) abgesehen. Der Schaden wird mit 200EUR angegeben.

