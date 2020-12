Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau durch rangierendes Auto schwer verletzt

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Bei dem Versuch, sein Auto umzuparken, hat am Samstagnachmittag (05.12.2020) ein 23-Jähriger eine 19- jährige Frau mit dem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 23 Jahre alte BMW-Fahrer, welcher offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wollte gegen 17.50 Uhr sein Auto in einem Hof des Höschelwegs umparken. Dabei fuhr er der Frau offenbar über den Fuß. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die schwerverletzte 19-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus.

