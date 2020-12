POL-PDNW: PI Grünstadt - Container-Einbruch

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Eine Baufirma stellte bei Arbeitsbeginn am 07.12.2020 einen Einbruch in ihren Container fest, in dem Werkzeug etc. gelagert war. Der Container wurde in Schloss-Höhe aufgehebelt (rote Lackspuren). Die Diebe hatten es auf einen Kühlschrank (ca. 80 cm hoch), einen weißen Heizkörper, eine rote Gasflasche (11 kg) und ein Makita Baustellenradio abgesehen. Zum Abtransport wurde vom Baustellengelände dann praktischerweise auch noch eine Schubkarre geklaut. Der Schaden beträgt ca. 600EUR. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - vielleicht hat jemand am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Neugasse gemacht.

