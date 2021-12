Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Diebin und Computerbetrügerin +++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oldenburg (ots)

Bereits am 10. Juni dieses Jahres wurde im Wartezimmer einer Arztpraxis in der Oldenburger Innenstadt die Geldbörse einer Patientin entwendet. Als die Geschädigte den Diebstahl nach 30 Minuten feststellte und ihrer Bank meldete, wurde ihr von dort mitgeteilt, dass eine Frau mit der entwendeten Bankkarte bereits in zwei Bankfilialen erfolglos versucht hatte Geld abzuheben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Aufnahmen der Videoüberwachung einer Bankfiliale gesichert werden. Darauf ist eine Frau mit blonden etwa kinnlangen Haaren zu erkennen. Sie trägt ein hellblaues Longshirt/Kleid mit weißer Aufschrift, u.a. "LOVE" und "PEACE", eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Außerdem führt sie einen dunklen größeren Rucksack bei sich. Nach Aussage der Geschädigten hat diese Frau zuvor mit ihr im Wartezimmer gesessen und dieses ohne Behandlung verlassen, nachdem die Geschädigte ihre Handtasche kurz unbeaufsichtigt gelassen hatte. Die Geschädigte schätzt das Alter der Täterin auf etwa Mitte 50.

Mit Beschluss des Amtsgerichtes Oldenburg sucht die Polizei wegen Diebstahls und versuchten Computerbetruges nun öffentlich nach der abgebildeten Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zur Identität der Frau werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen. (671299)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell