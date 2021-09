Polizei Essen

POL-E: Essen: Gestohlener SUV mit falschen Papieren verkauft - Fotofahndung nach Verkäufer

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Ein Unbekannter verkaufte im Oktober 2020 einen gestohlenen SUV an einer Tankstelle am Zehnthof. Die Papiere stammten aus einem Einbruch ins Duisburger Straßenverkehrsamt.

Am späten Abend des 2.10.2020 (gegen 21:30 Uhr) kaufte ein 50-Jähriger einen Audi Q5 auf einem Tankstellengelände am Zehnthof in Kray. Der Verkäufer vertrat angeblich den erkrankten Halter. Weil dies dem Käufer komisch vorkam, ließ er den Wagen am nächsten Tag auf einer Polizeiwache in Frankenberg (Nordhessen) überprüfen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der SUV bei einer Probefahrt am 21.09.2020 in Niedersachsen unterschlagen worden war. Die Kennzeichen und die Zulassungsdokumente stammen aus einem Einbruch in das Straßenverkehrsamt Duisburg. Der PKW wurde sichergestellt.

Der Käufer konnte ein Foto des Verkäufers machen. Wer kennt diesen Mann?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-hehlerei

Sollten Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell