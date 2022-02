Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch in der Nepomukstraße - Schmuck entwendet

Lippstadt (ots)

Einbrecher drangen am Mittwoch (2. Februar 2022), zwischen 17.45 Uhr und 20.05 Uhr in ein Haus an der Nepomukstraße ein. Nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

