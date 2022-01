Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter durch Zeugenhinweis gestellt

Eisenach (ots)

Am frühen Neujahrsmorgen hatte ein 24jähriger Mann aus Eisenach in der Eisenacher Georgenstraße die Fensterscheibe an einer Gaststätte beschädigt und war anschließend flüchtig. Aufmerksame Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Polizei, welche den Täter dann im unmittelbaren Umfeld stellen konnte. Der alkoholisierte Mann hatte sich bei dem Schlag verletzt und wurde medizinisch versorgt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell