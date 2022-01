Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Fröbelstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 10.15 Uhr in der Fröbelstraße in Renningen sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen auf einem Parkplatz abgestellten BMW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 an die Polizei.

