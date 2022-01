Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer den linken Fahrstreifen der K 1636 von Bietigheim kommend in Fahrtrichtung Bissingen. Nachdem er nach links auf die L 1110 in Richtung Grotztunnel/Enzbrücke abbog, wechselte der Lkw-Lenker mit seinem Lkw auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den neben ihm fahrenden VW einer 59 Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der VW ins Schleudern, wurde nach links auf die Gegenspur abgewiesen und kam letztlich am Brückengeländer zum Stehen. Die 59-jährige VW-Lenkerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Brücke über der Enz für etwa eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. An der Unfallstelle waren drei Streifewagenbesatzungen sowie ein Rettungswagen im Einsatz

