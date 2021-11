POL-ROW: ++ Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen gegen Wohnungseinbrecher ++ Transporter mit falscher Fahrerlaubnis gelenkt ++ 21-Jährige bei Unfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen gegen Wohnungseinbrecher

## Foto des Fluchtfahrzeugs in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg/Sittensen. Mit vielen Streifenteams hat sich die Polizei im Landkreis Rotenburg von Donnerstag auf Freitag an den länderübergreifenden Schwerpunktkontrollen zum Thema Wohnungseinbruch in Norddeutschland beteiligt. Die Beamten richteten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf Bereiche entlang der Hansalinie A1, behielten aber auch in Rotenburg, Zeven und Bremervörde und den dazugehörigen Gemeinden Wohngebiete im Blick, die für Einbrecher gut zu erreichen sind. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 35 verdächtige Fahrzeuge gestoppt und deren Insassen genau überprüft. Einen goldenen Treffer erzielte die Polizei dabei zunächst nicht. Bis auf geringfügige Verkehrsverstöße blieb der große Fang aus. "Mit diesen Kontrollen wollen wir durch sichtbare Präsenz auch Einbrüche verhindern, bevor sie begangen werden", beschreibt Polizeisprecher Heiner van der Werp ein Ziel der großangelegten Aktion. Gegen 20 Uhr kam es auf der A1 dann doch zu einem Zugriff. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen wurde auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Bockel auf einen mit zwei Insassen besetzten VW Passat aus Hamburg aufmerksam. Die Beamten gaben dem Fahrer ein Anhaltesignal und lotsten ihn auf Autobahnparkplatz Glindbusch. Kurz bevor er seinen Wagen stoppte, gab der Mann plötzlich Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der nächsten Anschlussstelle in Elsdorf. Beim Versuch die Autobahn zu verlassen, kam der Passat nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte durch das Sichtdreieck und blieb unfallbeschädigt stehen. Beide Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und rannten davon. Sie konnten wenig später aufgegriffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 24-jährigen Mann und eine 28-jährige Frau. In ihrem Auto fand die Polizei mögliches Diebesgut und beschlagnahmte es. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann auch nicht. Ein von ihm vorgelegter Führerschein erwies als Fälschung. Nachdem die Identität des Pärchens einwandfrei geklärt, eine Blutentnahme durchgeführt und erste Ermittlungen abgeschlossen waren, wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Transporter mit falscher Fahrerlaubnis gelenkt

Rotenburg. Mit unzureichender Fahrerlaubnis ist ein 38-jähriger Mann am Donnerstagmittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Mercedes-Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 5000 Kilogramm gegen 13 Uhr in der Mühlenstraße. Der Fahrer legte der Polizei einen Führerschein der Klasse B vor. Er hätte aber die Klasse C1 haben müssen. Außerdem stand der Mann leicht unter Alkoholeinfluss. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests lautete 0,6 Promille. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Aber auch der Fahrzeughalter muss sich dafür verantworten. Er hat die Fahrt zugelassen.

Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Heeslingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Stimmbeck sind am Donnerstagnachmittag zwei junge Frauen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.45 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Volvo verkehrsbedingt stoppen musste. Der junge Mann fuhr mit seinem VW Golf auf den Wagen auf. Darin saß eine 19-jährige Fahrerin und auf dem Beifahrersitz eine 17-jährige Jugendliche. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

21-Jährige bei Unfall verletzt

Zeven. Durch einen kurzen Moment der Unachtsamkeit einer jungen Autofahrerin ist es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gekommen. Die 21-jährige Frau hatte gegen 18.30 Uhr mit ihrem Kia aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einfahren wollen. Dabei übersah sie vermutlich den in gleicher Richtung fahrenden Ford Kuga eines 55-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in das Bremervörder Krankenhaus gebracht.

