POL-OH: Schulgebäude beschmiert - Außenfassade von Schule beschädigt

Schulgebäude beschmiert

Fulda - Ein öffentliches Schulgebäude in der Goerdelerstraße wurde in der Zeit von Freitag (05.11.) bis Montag (08.11.) Ziel Unbekannter. Die Täter beschmierten die Außenfassade des Gebäudes mit mehreren Schriftzügen in schwarzer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenfassade von Schule beschädigt

Fulda/Horas - In der Einhardstraße beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (05.11.) und Montag (08.11.) die Außenfassade einer Schule. Die Täter beschossen mehrere Glasscheiben und den Außenputz mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten einen Schaden von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

