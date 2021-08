Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Freiligrathstraße - Pkw fährt gegen einen auf der Fahrbahn befindlichen E-Scooter

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.08.21 kam es gegen 04.11 Uhr in der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw in Höhe der Hausnummer 94 gegen einen auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter fuhr. Am Pkw entstand Sachschaden, der 30-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell