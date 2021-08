Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Alkoholisierter Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall und wird leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, gegen 17.44 Uhr, kam es auf der Jeverschen Straße (L807) in Wilhelmshaven in Fahrtrichtung Sengwarden zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Motorrades kam alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, verunfallte im rechtsseitigen Graben und erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss wird eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und entsprechende Maßnahmen, wie Anordnung der Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins, veranlasst. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell