Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Brand in einer Wohnunterkunft

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 05.05.2021, kam es gegen 23:10 Uhr in einer Wohnunterkunft in der Max-Eyth-Straße zu einem Brand. Das Feuer war in einem der Gästezimmer der Unterkunft ausgebrochen. Ein Bewohner hatte die Rauchentwicklung frühzeitig bemerkt, den hausinternen Feueralarm ausgelöst und die Feuerwehr verständigt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es anwesenden Personen, den Brand mittels Feuerlöschern zu löschen. Mehrere Personen mussten aufgrund der eingeatmeten Rauchgase vor Ort vorsorglich medizinisch betreut werden. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Die Ursachenforschung dauert weiter an. Auch über die genaue Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

