Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Werkstatthalle

Wilhelmshaven (ots)

Am Abend des 19.08.2021, gegen 18.28h, kam es zum Brand einer Werkstatthalle in Wilhelmshaven, Möwenstraße. Die gesamte Halle brannte nieder, ferner wurde das Dach zum Auffinden von Brandnestern eingerissen. In der Halle befanden sich noch Fahrzeuge, die ebenfalls verbrannten. Eine größere Rauchschwade bildete sich und zog in Richtung Jade-Weser-Port. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Ausdehnen auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Bevölkerung wurde über Rundfunkdurchsagen gewarnt. Der Brand wurde durch die spezialisierte Tatortgruppe aufgenommen und beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an, eine Ursache steht bislang nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell