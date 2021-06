Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung am Pkw

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 14:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde am braunen, Citroen DS3 des 24- Jährigen Geschädigten die Beifahrerseite, durch einen bislang unbekannten Täter, zerkratzt. Der Pkw war im genannten Zeitraum in der Rupprechtstraße zum Parken abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

