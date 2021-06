Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Kleinsteinhausen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 24.06.2021, 07:50 Uhr

Ort: 66484 Kleinsteinhausen, Landesstraße 477 zwischen Kleinsteinhausen und Walshausen SV: Ein bislang unbekannter hellblauer Pkw, der die L 477 aus Richtung Walshausen kommend in Richtung Kleinsteinhausen befahren hatte, geriet ungefähr in der Mitte der Strecke mit seinem Wagen zu weit nach links, so dass er mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen Skoda Octavia beschädigte. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrer des unbekannten hellblauen Wagens flüchtete in Richtung Kleinsteinhausen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

