Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.06.2021, 23:45 Uhr - 23.06.2020, 12:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Wolfslochstraße 148 SV: Ein weißer Opel Astra, der am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am vorderen rechten Stoßstangeneck beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Am beschädigten Pkw wurden hellgrüne Fremdlackpartikel festgestellt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell