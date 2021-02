Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer leistet Widerstand und bedroht die Polizeibeamten

Neukalen (ots)

Am 30.01.2021 gegen 23:45 Uhr bemerkten Beamte des Polizeireviers Malchin in der Ortslage Neukalen ein Fahrzeug mit einer auffälligen Fahrweise - der Fahrzeugführer fuhr in Schlangenlinien und kam dabei auch auf die Gegenspur. Das Fahrzeug wurde daraufhin in der Darguner Straße angehalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem 54-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,42 Promille ergeben. Nach der Erläuterung über die weitere Verfahrensweise sind die Beamten mit dem 54-Jährigen in die Räumlichkeiten des Polizeireviers Malchin gefahren, weil dort durch einen angeforderten Notarzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden sollte.

Während der Wartezeit auf den Notarzt kam es zum Widerstand und Bedrohungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Aus diesem Grund muss sich der 54-Jährige neben der Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach der Blutprobenentnahme, Sicherstellung des Führerscheins sowie des Fahrzeugschlüssels und der Belehrung, dass er nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf, wurde der 54-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell