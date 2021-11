Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Schotten - Eine Baustelle in der Straße "Auf der Oberwiese" im Ortsteil Rainrod wurde in der Zeit von Freitag (05.11.) bis Montag (08.11.) Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Täter in den dortigen Bürocontainer, aus dem sie Werkzeuge im Gesamtwert von circa 6.000 Euro entwendeten. Zudem hebelten die Unbekannten an der Fahrzeugtür eines dort abgestellten Baggers. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

