Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210713-3: Ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinwirkung

Wesseling (ots)

Polizisten ordneten eine Blutprobe an

Die Polizei Rhein-Erft hat am Montagmittag (12. Juli) in Wesseling einen Piaggio-Fahrer (38) kontrolliert. Wie sich schnell herausstellte, war der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da jedoch der Verdacht bestand, dass er mit seinem Kleinkraftrad unter der Wirkung von Drogen unterwegs war, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Der 38-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung eines berauschenden Mittels verantworten.

Gegen 12.45 Uhr war der Kölner mit seiner gelben Piaggio auf der Berzdorfer Straße unterwegs. Nachdem Polizisten den Mann angehalten hatten, verstrickte er sich gegenüber den Beamten in Widersprüche und war sehr nervös. Schließlich räumte er ein, vor wenigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen noch aus. (he)

