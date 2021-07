Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210713-1: Polizisten erwischen Frauen bei Drogenschmuggel

Frechen (ots)

Die beiden Beschuldigten hatten rund 28 Gramm Heroin dabei.

Am Montag (12. Juli) haben Polizisten gegen 18.30 Uhr zwei Frauen (32, 58) an der Autobahnraststätte Frechen-Süd angehalten. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin (32) des schwarzen Opel nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem führten Sie nach einer Befragung bei der Beifahrerin (58) einen Drogenvortest sowie einen Drogenkontaktest an den Handflächen durch. Die Ergebnisse waren jeweils positiv. Ein Atemalkoholtest bei der 32-Jährigen Fahrerin zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte die 58-Jährige den Polizisten in Frischhaltefolie gewickelte Drogen aus. Die Beamten stellten das Päckchen mit circa 28 Gramm Heroin sowie die Mobiltelefone beider Beschuldigten für weitere Ermittlungen sicher. Laut Aussage der Beschuldigten wusste der Besitzer des Corsas nicht, dass die Frauen sein Auto benutzten. Daher stellten sie den Corsa ebenfalls sicher. Da die 32-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und die 58-Jährige bereits polizeibekannt ist, nahmen die Polizisten die Frauen vorläufig fest. Außerdem fertigten sie Anzeigen wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und -handels sowie der vorliegenden Verkehrsdelikte. Die Autofahrerin muss sich zeitnah vor dem Haftrichter verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell