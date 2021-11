Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Fund einer Weltkriegsbombe in Friedewald

Hersfeld-Rotenburg (ots)

UPDATE: Fund einer Weltkriegsbombe in Friedewald

Friedewald. Nachdem am vergangenen Donnerstag (04.11.) auf einem Privatgrundstück in Straße "Große Hohle" eine amerikanische Splitterbombe vorgefunden und diese in der Folge erfolgreich entschärft werden konnten, wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen 58-jährigen Mann aus Friedewald wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet.

Die Bombe befand sich bei Eintreffen der Polizei oberirdisch im Außenbereich des Grundstücks. Die genauen Umstände des Auffindens sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell