Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Lagerhalle

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr am Samstag (7. August) und 13 Uhr am Sonntag (8. August) in eine Lagerhalle an der David-Hansemann-Straße. Aus dieser entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon und eine Kaffeemaschine.

