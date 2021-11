Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Lkw - Münzautomat aufgebrochen - Autokennzeichen gestohlen - Geldbörse gestohlen

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Lkw

Burghaun - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag (05.11.) an der Raststätte Großenmoor-Ost, Fahrtrichtung Nord, Ladung vom Auflieger eines Lkws zu stehlen. Die Täter schnitten die Plane auf, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Münzautomat aufgebrochen

Fulda - Zwischen Dienstagnachmittag (02.11.) und Freitagmorgen (05.11.) brachen Unbekannte in einem Studentenwohnheim am Heinrich-von-Bibra-Platz mehrere Münzautomaten auf. Dazu drangen die Täter in den verschlossenen Waschraum im Keller ein und stahlen so circa 150 Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Künzell - In der Turmstraße stahlen Unbekannte beide Kennzeichen KR-MH 1509 von einem grauen Dacia Duster. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse gestohlen

Fulda - Am Samstagabend (06.11.) kam es in der Dr.-Dietz-Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ eine 23-jährige Frau aus Fulda gegen 19.30 Uhr ein Kreditinstitut und traf kurz danach auf einen unbekannten Täter. Dieser entriss der 23-Jährigen die Geldbörse aus der Hand und flüchtete in Richtung Walahfridstraße. Einem aufmerksamen Zeugen gelang es kurze Zeit später dem Dieb die Geldbörse wieder abzunehmen. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, jugendliches, südosteuropäisches Aussehen, circa 175 cm groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und eine graue Jogginghose. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell