Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruchserie im Gewerbegebiet Metelen an der Industriestraße

Steinfurt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in mehreren Geschäften an der Industriestraße in Metelen eingebrochen. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Samstag (25.09.2021), 19.00 Uhr, und Sonntag morgen (26.09.2021), 08:00 Uhr. Die Täter verschafften sich in verschiedenen Gewerbebetrieben gewaltsam Zugang zu Firmenhallen und Büros. In mindestens einem Fall entwendeten die bislang unbekannten Täter einen Tresor und nutzten zum Abtransport ein Firmenfahrzeug, das in einem nahegelegen Waldstück wieder aufgefunden wurde. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Zusammenhang mit dieser Einbruchserie sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Steinfurt (Telefon 02551 / 15-0).

