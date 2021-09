Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Mauer beschädigt

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22.09.), 15.00 Uhr, bis Donnerstag (23.09.), 04.50 Uhr, wurde am Uffelner Berg 14a eine Mauer beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

